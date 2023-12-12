СМИ: в Литве половину призывников признают негодными к службе в армии по здоровью

Как сообщило издание Kauno diena, из них около 40% имеют проблемы с психикой и уровнем интеллекта

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Около половины призывников в Литве признаются негодными к армейской службе из-за состояния здоровья, из них около 40% имеют проблемы с психикой и уровнем интеллекта. Об этом сообщило издание Kauno diena.

"Примерно каждый второй новобранец после проверки состояния здоровья признается комиссией по военной медицинской экспертизе негодным к строевой службе. В 2022 году таких было 51,6%", - приводит газета слова представителя комиссии Жигимантаса Скукаускаса.

Число годных к службе в армии по здоровью постоянно уменьшается с 2015 года. С учетом этого в 2020 году были снижены требования к призывникам по здоровью, но ситуация лучше не стала.

Из числа тех, кто получает негативный медицинский вердикт, около 40% составляют те, у кого отмечены проблемы с психологическим состоянием и уровнем интеллекта.

Так как призывников в Литве гораздо больше, чем позволяют финансовые и инфраструктурные возможности для организации срочной девятимесячной службы, новобранцев отбирают с помощью компьютерной программы с генератором выпадения чисел по принципу случайности.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Политики предлагают также сделать его всеобщим, чтобы служили все без исключения. Вопрос находится на стадии обсуждения.