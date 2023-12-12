В США считают, что должны прежде всего учитывать свои интересы

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, прежде всего, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Дополнительный пакет средств на защиту безопасности, в который может войти помощь Израилю, Украине и Тайваню, должен в первую очередь учитывать интересы США. Об этом заявил спикер Палаты представителей американского Конгресса республиканец Майк Джонсон в преддверии его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мое послание ему [Зеленскому] будет таким же, что и президенту [США Джо Байдену]. Это серьезная битва в связи с известными всем нам причинами, но мне кажется логичным предложение о том, что дополнительный пакет средств на защиту национальной безопасности должен быть в первую очередь нацелен на нашу собственную безопасность", - отметил он в интервью газете The Wall Street Journal.

Отвечая на комментарий журналиста о том, что на Украине продолжают умирать люди, пока Вашингтон медлит с помощью Киеву, спикер указал на ситуацию со смертностью от синтетического опиоида фентанила в Соединенных Штатах. "Главная причина смертей американцев от 18 до 49 лет - это фентанил. А почему это так? Потому что границы широко открыты. Фентанил поступает из Китая в Мексику и затем в нашу страну. Мы должны исправить ситуацию на нашей границе", - подчеркнул спикер.

Власти США сообщили, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса. Ранее Зеленский отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.