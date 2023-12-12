Бывшего главу законодательного органа Шанхая исключили из партии за коррупцию

Дуна Юньху также уволили с государственной службы

ШАНХАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший председатель Собрания народных представителей (местный законодательный орган) Шанхая Дун Юньху исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной службы за дисциплинарные проступки и коррупцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на объединенном сайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета.

В заявлении контролирующих ведомств указывается, что в отношении чиновника было проведено внутрипартийное расследование по подозрению в нарушении им партийной дисциплины и закона. В результате проверок было установлено, что Дун Юньху незаконно распоряжался государственным имуществом, вмешивался в судебные процессы, был замешан в финансовых махинациях, а также получал взятки от третьих лиц в особо крупных размерах. Дело бывшего чиновника передано в органы прокуратуры для дальнейшего расследования.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании лишались постов и отправлялись за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.