МИД КНР заявил, что Аргентина сохраняет приверженность принципу "одного Китая"

По мнению официального представителя МИД КНР Мао Нина, новый президент Аргентины Хавьер Милей готов продолжать сотрудничество с Китаем в области экономики, торговли, культуры и обмена кадрами

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Аргентина заявила о готовности углублять сотрудничество с КНР и подтвердила приверженность принципу "одного Китая". Об этом сообщила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Новое правительство Аргентины придает большое значение сотрудничеству с Китаем и продолжит твердо придерживаться принципа "одного Китая", - привела официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства слова нового президента Аргентины Хавьера Милея на встрече со специальным посланником председателя КНР Си Цзиньпина У Вэйхуа.

По ее информации, президент Аргентины также заявил о готовности "углублять обмены и сотрудничество с КНР в таких областях, как экономика, торговля, культура и обмены кадрами".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец Хавьер Милей, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Приоритетными союзниками Аргентины политик называл Израиль и США. Его советник и будущий глава МИД Диана Мондино 30 ноября заявила, что Аргентина не вступит в БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита группы.