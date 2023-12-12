В ШОС заявили, что организация противодействует общим для всего человечества угрозам

Заместитель генерального секретаря Григорий Логвинов отметил, что она не имеет атрибуты военного блока или оборонного альянса

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества реагирует на общие для всего человечества вызовы. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов на встрече с пресс-клубом организации.

"ШОС - это организация сотрудничества, а не противодействия кому-либо [из конкретных стран]. Наша организация противодействует общим угрозам и вызовам, которые едины для всего человечества", - отметил Логвинов. Он указал, что ШОС не имеет атрибуты военного блока или оборонного альянса.

Логвинов подчеркнул, что сотрудничество по линии министерств обороны и вооруженных сил стран ШОС "имеет ярко выраженную антитеррористическую направленность". "Об этом же свидетельствуют и сценарии тех военных учений, которые проводились в рамках ШОС", - сказал он.

"На пространстве организации отношения между государствами строятся на основе взаимного уважения, полного равенства, отказа от силового давления, деления на ведомых и ведущих", - заявил он. По его словам, желание большего числа государств мира присоединиться к ШОС "показывает, что именно вот эти принципы глубоко и широко востребованы в современном мире".

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена организации. Всего в семью ШОС, которая включает партнеров по диалогу и наблюдателей, входят 26 государств.