Бразилия опровергла слова Зеленского о неприглашении на инаугурацию президента

В администрации президента Бразилии сообщили, что Украина направила на церемонию вице-премьер-министра Юлию Свириденко

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Бразилии Лулы да Силвы опровергла заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его не приглашали на инаугурацию бразильского коллеги, состоявшуюся 1 января 2023 года. Об этом сообщила газета O Globo.

"Президент Украины был приглашен на церемонию инаугурации. Украина направила [на церемонию] вице-премьер-министра страны Юлию Свириденко. Она передала поздравление Зеленского и сказала, что он приехать не сможет", - говорится в заявлении администрации, которое цитирует издание.

Ранее украинский лидер в интервью новостному порталу G1 и другим СМИ сообщил, что инаугурацию Лулы да Силвы он не посещал, потому что его "не пригласили". "Если меня пригласят в Бразилию, я поеду", - пояснил он.

В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский "не явился". По признанию главы южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече "семерки" не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы. Лидерам удалось встретиться на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

С момента вступления в январе на пост президента Лула да Силва отмечал, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.