Politico: у администрации США нет альтернативы предложенному Конгрессу плану помощи Киеву

Газета сравнивает президента Украины Владимира Зеленского с Санта-Клаусом, который прибыл в Вашингтон в попытке "продать" идею дальнейшей помощи Киеву и убедить Конгресс "расщедриться"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Чиновники администрации США говорят Конгрессу, что альтернативы предложенному Белым домом проекту помощи Украине нет, и надеются, что законодатели решат его одобрить. Об этом сообщила газета Politico.

Издание выпустило материал на фоне визита в Соединенные Штаты президента Украины Владимира Зеленского. Украинского президента газета сравнивает с Санта-Клаусом, который прибыл в Вашингтон в попытке "продать" идею дальнейшей помощи Киеву и убедить Конгресс "расщедриться". По оценке Politico, факт того, что Зеленскому вообще понадобилось приезжать в США, говорит о "безвыходности ситуации, в которой оказались Вашингтон и Киев", поскольку у сторон "нет четкой альтернативы протаскиванию через Конгресс колоссального законопроекта".

"Администрация продолжает говорить нам (Конгрессу - прим. ТАСС), что плана "Б" не существует и что они не будут продолжать поставлять оружие Украине без нового финансового подкрепления. Если он (план "Б" - прим. ТАСС) и существует, то республиканцам об этом не сообщали. Вот почему администрация [президента США Джо] Байдена и демократы в Сенате должны всерьез задуматься о проведении значимых реформ по охране американской границы", - сказал изданию один из помощников законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса.

Как заявил журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, лидер Соединенных Штатов на встрече с Зеленским подтвердит, что Вашингтон "твердо стоит на своем в том, что касается дополнительного запроса [Конгрессу]".

Если у администрации и есть запасной план, то об этом не известно не только Конгрессу, но и властям других стран, близких к США. В частности, как пишет Politico, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на минувшей неделе в ходе беседы с журналистами призвал "сосредоточиться на плане "А". "Судя по разговорам, которые у меня состоялись, есть все шансы, что этот законопроект будет принят, потому что в Конгрессе большинство тех, кто хочет, чтобы он был принят", - сказал тогда министр.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.