В Киеве заявили о работе КПП "Дорохуск - Ягодин" несмотря на повторную блокировку

Как сообщил украинский замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, протестующие польские перевозчики накануне "поставили грузовое транспортное средство, заблокировали движение на одной из дорог"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. КПП "Дорохуск - Ягодин" на границе Польши и Украины продолжает свою работу после открытия несмотря на блокировку дороги протестующими польскими перевозчиками. Об этом заявил украинский замминистра инфраструктуры Сергей Деркач в эфире национального телемарафона.

"Протестующие, конечно, не сильно радуются, поскольку решение об открытии данного пункта пропуска принял глава местной власти поселка Дорохуск. И протестующие вчера даже поставили грузовое транспортное средство, заблокировали движение на одной из дорог. Сейчас полиция пытается его убрать с дороги и грузовики объезжают другой объездной дорогой. Поэтому заторов пока что нет", - сказал он.

Деркач отметил, что с момента открытия КПП более 100 грузовых автомобилей проехало на въезд на Украину и на выезд из страны. По его словам, Киев продолжает работу над разблокировкой остальных пунктов пропуска на границе с Польшей.

11 декабря заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Киев и Варшава договорилась о разблокировании КПП "Ягодин - Дорохуск". Однако позднее украинское издание "Страна" сообщило, что польские перевозчики заблокировали грузовиком движение по дороге в сторону украинской границы на этом пункте пропуска.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.