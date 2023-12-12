Апелляционная палата Кишинева признала незаконным отстранение от выборов партии "Шанс"

Согласно постановлению, документ можно оспорить в Высшей судебной палате

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева признала незаконным отстранение кандидатов партии "Шанс" от участия в прошедших в ноябре всеобщих выборов в местные органы власти. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте судебной инстанции.

"Аннулируется постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям №92 от 03.11.2023 (об аннулировании регистрации кандидатов от партии "Шанс" - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте. Согласно постановлению, документ может быть оспорен в Высшей судебной палате и вступит в силу после завершения судебных разбирательств.

Накануне дня тишины перед выборами 5 ноября Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии распорядилась аннулировать регистрацию кандидатов от партии "Шанс" в отступление от Кодекса о выборах. Представивший это решение премьер-министр республики Дорин Речан обвинил партию в сотрудничестве с российскими спецслужбами якобы для силового захвата власти в Молдавии. Оппозиция считает, что за этим решением стоит контролирующая парламент и правительство проевропейская Партия действия и солидарности.

Летом 2022 года в республике начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки президента страны и досрочных выборов в парламент. Она обвиняет власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергает критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий сотрудникам правоохранительных органов. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, партии "Шор" и нескольких других.