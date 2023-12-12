СМИ: стороны конфликта в Йемене могут вскоре заключить мирный договор

По данным телеканала AlHadath, спецпосланник ООН Ханс Грундберг уже начал проработку вопросов протокола для определения места и времени подписания мирного договора

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Международно признанное правительство Йемена и мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) получили проект мирного договора для завершения многолетнего конфликта. Об этом сообщил телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

По их сведениям, копию документа также получил специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Ханс Грундберг. Согласно утверждению собеседников канала, он уже начал проработку вопросов протокола для определения места и времени подписания мирного договора.

14-19 сентября в Эр-Рияде проходили переговоры между делегацией "Ансар Аллах" и представителями Саудовской Аравии. В частности, хуситы встретились с министром обороны королевства принцем Халедом бен Сальманом Аль Саудом. По данным источников агентства Reuters, стороны достигли "определенного прогресса" в обсуждении основных спорных вопросов, касающихся вывода иностранных сил из Йемена и предоставления социальных гарантий населению на подконтрольной хуситам территории. По завершении переговоров Министерство иностранных дел Саудовской Аравии распространило заявление, в котором положительно оценило "результаты важных дискуссий о разработке дорожной карты мирного процесса в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. В начале апреля 2022 года сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, однако срок действия режима прекращения огня истек 2 октября того же года.