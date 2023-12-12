Президент США Джо Байден, вероятно, не будет главным гостем Дня Республики в Индии

Источники полагают, что решение Байдена не приезжать в Нью-Дели объясняется переносом саммита QUAD

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, вероятно, не посетит Индию в январе 2024 года, чтобы отметить празднование Дня Республики в качестве главного гостя на параде в Нью-Дели. Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.

В сентябре Нью-Дели сообщил, что президент Байден приглашен стать главным гостем на праздновании Дня Республики 26 января следующего года. Как тогда проинформировал журналистов посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти, приглашение передали во время встречи Моди и Байдена на полях саммита Группы двадцати, который прошел 9-10 сентября в Нью-Дели.

Источники полагают, что решение Байдена не приезжать в Нью-Дели объясняется переносом саммита QUAD (объединяет Австралию, Индию, Японию и США). Его предварительно назначили на 27 января, а теперь, по информации источников, перенесли на более поздний срок.

26 января 1950 года вступила в силу Конституция получившей независимость Индии, провозгласившая страну республикой, с тех пор каждый год отмечается День республики, и в Нью-Дели проходит военный парад. Традиционно Нью-Дели приглашает на парад высоких иностранных гостей. В текущем году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был почетным гостем мероприятий в честь Дня республики - это было первое появление на параде в Нью-Дели высокого иностранного гостя за последние три года. Почетным гостем на параде в 2019 году был президент ЮАР Сирил Рамапоса, а в 2020 году - президент Бразилии Жаир Болсонару. После этого два года мероприятия проходили без почетных гостей - из-за пандемии коронавируса.