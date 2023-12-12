МВД Белоруссии пообещало не допустить дестабилизации обстановки по время выборов

Единый день голосования запланировали на 25 февраля

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. МВД Белоруссии рассчитывает силы и средства, необходимые для обеспечения безопасности и общественного порядка во время единого дня голосования, намеченного на 25 февраля 2024 года. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко на встрече председателя Центризбиркома Игоря Карпенко с сотрудниками МВД.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить дестабилизации обстановки. И для этого уже сейчас рассчитываются силы и средства, подготавливаются решения на охрану общественного порядка", - приводит слова первого замглавы МВД пресс-служба ведомства.

Назаренко выразил уверенность в том, что "милиционеры со своими задачами справятся, продемонстрировав профессионализм, смелость, решительность".

По информации пресс-службы министерства, говоря о взаимодействии с органами внутренних дел, председатель ЦИК выделил "быстрое реагирование на запросы по проверке сведений о кандидатах, а также серьезный подход к обеспечению общественного порядка на участках". Среди вопросов, требующих совместных усилий, он обозначил оснащение выбранных для проведения голосования объектов системами видеонаблюдения.

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года, по результатам планируется избрать 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов.