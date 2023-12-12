В Австрии заявили, что глава ЕК не обсуждала вступление Украины в ЕС с правительствами

Австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер отметил, что этот шаг Урсулы фон дер Ляйен не встретил одобрения глав кабминов

ВЕНА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не консультировалась с главами правительств стран Евросоюза, прежде чем поднять вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в объединение. Об этом заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета республики (нижней палаты парламента).

Один из депутатов спросил Нехаммера, консультировалась ли с ним фон дер Ляйен, прежде чем поднимать вопрос о перспективе переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Нехаммер ответил отрицательно. По его словам, между фон дер Ляйен и главами правительств, как правило, не проводилось никаких консультаций, что не встретило одобрения с их стороны", - говорится в протоколе парламентской сессии.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.