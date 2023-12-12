В ЕС заявили, что Грузия больше заинтересована в связях с РФ

В последнее время Тбилиси "отошел от выполнения ключевых реформ" для евроинтеграции, передает Reuters

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Грузии больше заинтересованы в поддержании деловых отношений с Россией, чем в продвижении по пути в Евросоюз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

"Что касается Грузии, то ее правительство, кажется, больше заинтересовано в введении дел с Россией, чем в движении по пути в ЕС", - сказал собеседник агентства, участвующий в переговорах со странами, которые стремятся в Евросоюз. По его словам, в последнее время Грузия "отошла от выполнения ключевых реформ", необходимых для вступления в ЕС. Несмотря на это, Брюссель не планирует отдаляться от Тбилиси, поскольку в противном случае "Грузия окажется в сфере влияния России", добавил чиновник.

"Так что следующий шаг ЕС состоит в том, чтобы найти баланс", - заключил собеседник Reuters.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.