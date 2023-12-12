Вучич заявил, что Сербия продолжит развивать отношения с Белоруссией

Также сербский лидер сообщил о готовности провести двустороннюю встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в 2024 году

БЕЛГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Сербия и Белоруссия являются дружественными странами и намерены продолжать работу по укреплению двусторонних отношений. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич после приема посла Белоруссии Валерия Брилева в связи с завершением его миссии в республике.

"Сербия и Белоруссия - дружественные страны, и я поблагодарил посла Брилева за его личное участие в улучшении двусторонних отношений. Белоруссия также демонстрирует свою дружбу решительной поддержкой территориальной целостности и суверенитета Сербии, за что мы особенно признательны. Мы продолжим работать над развитием сотрудничества", - отметил Вучич в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Сербский лидер также сообщил о готовности провести двустороннюю встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в 2024 году. "Надеюсь, что в следующем году у нас состоятся двусторонние визиты на самом высоком уровне", - заключил Вучич.

Лукашенко ранее поручил новому послу республики в Сербии Сергею Малиновскому разобраться с политикой, проводимой Белградом в отношении Минска. Он подчеркивал, что "должен быть результат в торгово-экономическом отношении", а в случае, если Белград намерен поддерживать "европейско-американские санкции против Беларуси <…>, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним".