NBC: военные США и КНР не смогли наладить прямые контакты после саммита АТЭС

По данным телеканала, представители Пентагона "неоднократно пытались связаться со своими китайскими коллегами", чтобы "восстановить существовавший десятилетиями канал военной связи и запланировать переговоры по безопасности на море", но "не смогли добиться ответа"

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин не смогли наладить прямые контакты между военными двух стран после объявления о договоренностях, достигнутых президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время их встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников.

По их информации, представители Пентагона "неоднократно пытались связаться со своими китайскими коллегами", чтобы "восстановить существовавший десятилетиями канал военной связи и запланировать переговоры по безопасности на море", однако "не смогли добиться ответа". По словам собеседников телеканала, возобновление Военно-морского консультативного соглашения, которое позволяет КНР и США связываться для обсуждения безопасности в водах Азиатско-Тихоокеанского региона, должно было стать "важнейшим достижением встречи Байдена с Си [Цзиньпина]". Как заявили NBC News два высокопоставленных представителя Минобороны США, в ведомстве по-прежнему надеются, что переговоры по безопасности на море "состоятся когда-нибудь в следующем году".

Впервые отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что ведомство не зафиксировало контактов между военными США и Китая на высоком уровне после встречи в Сан-Франциско.

15 ноября Байден и Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско, которая состоялась во время первого визита председателя КНР в США за шесть лет. Тогда агентство Xinhua сообщило, что лидеры двух стран договорились "восстановить общение на высоком уровне между вооруженными силами двух стран на основе равенства и уважения, рабочие встречи министров обороны КНР и США, механизм консультаций по вопросам безопасности на море и телефонные разговоры между командующими зонами боевого командования".

Они также договорились запустить межправительственный диалог по продвижению китайско-американских проектов в области искусственного интеллекта. Стороны также условились расширять двустороннее сотрудничество в сфере туризма и образования и в рамках совместных программ по борьбе с наркотиками.