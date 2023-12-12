СМИ: США укрепляют границу с Мексикой с помощью искусственного интеллекта

По информации Axios, речь идет о высокотехнологичных наблюдательных вышках, которые можно запрограммировать на блокировку участков наблюдения

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. США решили укрепить границу с Мексикой с помощью высокотехнологичных наблюдательных вышек с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на фоне растущего потока незаконных мигрантов. Об этом сообщил новостной портал Axios.

В настоящее время на границе от Калифорнии до Техаса установлены более 300 наблюдательных вышек. Новые 80 с солнечными панелями и радарами-детекторами на 360 градусов, как ожидается, появятся там в 2024 году. Технологические возможности позволяют даже запрограммировать их на блокировку участков наблюдения, находящихся в частном владении. Кроме того, они позволят обнаруживать объекты на расстоянии до 12 км.

В январе 2021 года после инаугурации Джо Байден подписал несколько указов, в том числе смягчил американское миграционное законодательство. Одним из первых его распоряжений на посту президента стала отмена введенного Дональдом Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.