Совет ЕС по общим вопросам не стал предлагать переговоры с Украиной о вступлении

Министры не смогли прийти к согласию и решили оставить эту тему на рассмотрение в рамках саммита ЕС 14-15 декабря, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в этом совещании, на котором присутствовали в основном министры по европейским делам стран ЕС.

"Сегодня Советом по общим вопросам не было принято никакого решения об открытии переговоров с Украиной о вступлении", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами по итогам заседания. Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию и решили оставить этот вопрос на рассмотрение саммита ЕС, который состоится в Брюсселе 14-15 декабря.

"Суть в том, что вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - подчеркнул Сийярто, пресс-конференция которого транслировалась телеканалом М1.