В Швеции предложат меры по углублению знаний мигрантов о стране

Согласно заявлению правительственной канцелярии, о содержании такого курса социальной ориентации будет сообщено не позднее 21 февраля 2025 года

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Швеции меняет политику в области интеграции мигрантов. В связи с этим будет предложен специальный курс для вновь прибывших иностранцев, призванный углубить их знания о стране и владение шведским языком, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии.

"Правительство меняет интеграционную политику. Каждый, кто может, должен быть в распоряжении рынка труда и приложить усилия, чтобы стать самодостаточным, выучить шведский язык и стать частью шведского общества. Тем, кто иммигрирует в Швецию, также необходимо понимать основные ценности, которые отражены в наших законах, постановлениях и социальных кодексах", - поясняется в сообщении.

О содержании такого курса социальной ориентации будет сообщено не позднее 21 февраля 2025 года. Он может стать частью муниципального образования для взрослых и завершаться сдачей письменного теста. Обучение предполагается сделать обязательным.

"Всем людям, приезжающим в Швецию, необходимо выучить шведский язык, получить образование и знания о том, как устроено шведское общество. Я обычно говорю: "Добро пожаловать в Швецию. Вот правила. А теперь поехали", - прокомментировал министр рынка труда и интеграции Юхан Персон.