СМИ: факт беседы с Орбаном стал лучшим доказательством отчаяния Зеленского

Как пишет газета La Vanguardia, руководство Украины с каждым разом получает меньше помощи и сталкивается со все большим международным безразличием

МАДРИД, 12 декабря. /ТАСС/. Лучшим свидетельством отчаяния президента Украины Владимира Зеленского является то, что он решился на беседу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который выступает против начала переговоров о приеме Киева в ЕС, на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Такое мнение представлено в авторской колонке директора испанской газеты La Vanguardia Жорди Жуана.

По его мнению, власти Украины с каждым разом получают меньше помощи и сталкиваются со все большим международным безразличием. "Лучшим доказательством отчаяния Зеленского стал разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, запечатленный журналистами на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея в Буэнос-Айресе", - считает журналист. По его словам, "Орбан непримирим" в вопросе о принятии Украины в ЕС, а Зеленскому "необходимо принести позитивные новости в страну" на фоне конфликта с Россией.

10 декабря пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил ТАСС, что Орбан провел краткую встречу с Зеленским в Буэнос-Айресе. По словам Хаваши, оба политика находились там на церемонии инаугурации президента Аргентины. Венгерские СМИ опубликовали 20-секундную видеозапись, сделанную в зале для почетных гостей парламента Аргентины, где состоялась беседа Орбана с Зеленским. На ней видно, что премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог, но о чем они говорят, не слышно.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки сообщила, что Венгрия считает, что финансовая помощь Киеву не может предоставляться из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах по членству Украины в сообществе должно быть принято не ранее июня.