Минобороны Финляндии увеличит мощности производства боеприпасов

По данным ведомства, увеличение производства имеет важное значение в европейском масштабе, а также укрепляет обороноспособность страны

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил значительно увеличить мощности производства боеприпасов, что позволит поддерживать Украину до 2030-х годов. Об этом сообщает Минобороны на официальном сайте.

Решение министра позволяет увеличить производственные мощности более чем в два раза по сравнению с нынешним уровнем, говорится в сообщении. "Принятое сейчас решение значительно увеличит мощности по производству тяжелых боеприпасов в Финляндии, что обеспечит долгосрочную поддержку Украины до 2030-х годов. Увеличение производства имеет важное значение в европейском масштабе, а также укрепляет собственную обороноспособность Финляндии", - отметил Хяккянен.

Финское производство боеприпасов и пороха, а также погрузочные мощности будут увеличены и диверсифицированы. Это позволяет производить одновременно несколько различных продуктов, что обеспечивает военную безопасность поставок, утверждает финское ведомство.