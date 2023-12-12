США потратят еще $225 млн на модернизацию бортового компьютера истребителя F-35

Ожидалось, что поставки F-35 с модернизированным компьютером начнутся в 2023 году, однако сейчас они перенесены на июнь 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США вынуждены увеличивать расходы на модернизацию бортового компьютера истребителя F-35 по стандарту TR-3. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Вынуждены констатировать дополнительное увеличение <...> расходов примерно на $225 млн", - заявил заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман. В 2018 году контракт на модернизацию американского истребителя оценивался в $718 млн, в прошлом году перерасход уже составил $680 млн.

Ожидалось, что поставки истребителей F-35 с модернизированным компьютером начнутся в 2023 году, однако сейчас они перенесены на июнь 2024 года.

В ноябре 2022 года Эдвард Смит, директор отдела Lockheed Martin по коммерческому развитию программы F-35, заявил в интервью Defense News, что модернизация по стандарту TR-3 станет основой для создания истребителя версии "блок-4". В Пентагоне также ранее отмечали, что она позволит самолету применять новейшие датчики, продвинутые системы радиоэлектронной борьбы, нести и использовать высокоточные боеприпасы увеличенной дальности, осуществлять более мощную и сложную обработку и синтез данных, а также повысит функциональную совместимость истребителя с другими платформами.