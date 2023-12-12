США уверены в возобновлении военного диалога с КНР

Вопрос заключается в том, сохранятся ли такие контакты при возможных новых всплесках напряженности в отношениях с Пекином, отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены в том, что их двусторонний военный диалог с Китаем возобновится, вопрос заключается, по мнению Вашингтона, в том, сохранятся ли такие контакты при возможных новых всплесках напряженности в отношениях с Пекином. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы считаем, что это движется по плану. И мы считаем, что подлинный вопрос заключается не в том, начнется ли [диалог] - в этом мы уверены. Подлинный вопрос заключается в том, можно ли его сохранить, несмотря на любые взлеты и падения, которые могут ждать в будущем", - сказал советник американского лидера, комментируя замыслы возобновления военных контактов Китая и США. "При предыдущих моментах напряженности между США и Китаем Китай отказывался от всех этих военных контактов", - напомнил Салливан, выступая на форуме в Вашингтоне, организованном газетой The Wall Street Journal.