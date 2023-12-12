Швейцарские парламентарии призвали высылать из страны подозреваемых в шпионаже

За соответствующее решение проголосовали 103 депутата палаты, против - 74, и 19 при голосовании воздержались

ЖЕНЕВА, 12 декабря. /ТАСС/. Национальный совет Швейцарии призвал правительство выслать из страны лиц, заподозренных в работе на иностранные разведки. За соответствующее решение проголосовали 103 депутата палаты, против - 74, и 19 при голосовании воздержались.

Как отмечается в сообщении агентства ATS, размещенном на сайте парламента, "речь идет о высылке всех иностранных шпионов, которые ставят под угрозу внутреннюю и внешнюю безопасность Швейцарии и ее роль в качестве принимающего государства, и которых невозможно преследовать в уголовном порядке". Представитель Партии "зеленых" Николя Вальдер пояснил, что такое преследование бывает невозможным из-за дипломатического статуса лиц, заподозренных швейцарской стороной в ведении разведывательной деятельности.

Против принятия парламентом заявления о необходимости высылки "шпионов" выступила крупнейшая политическая сила страны - правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), победившая на состоявшихся в октябре парламентских выборах. Против выступила также правая Свободная демократическая партии. Либералы. Депутат от ШНП Роланд Бюхель отметил в выступлении на заседании, что и без этого заявления власти Швейцарии высылают иностранных агентов, однако проявляют при этом "деликатность, которая для этого требуется". Нынешняя инициатива Национального совета, предупредил он, "будет иметь следствием то, что спецслужбы других стран будут менее склонны делиться информацией со Швейцарией, что окажет негативное влияние на ее безопасность". Кроме того, иностранное государство в ответ на высылку своих дипломатов может выдворить швейцарских, напомнил Бюхель.

Начальник Федерального департамента (министр) обороны, защиты населения и спорта Виола Амхерд в свою очередь заверила депутатов, что правительство "продолжит анализировать ситуацию [касающуюся высылки якобы иностранных разведчиков] в каждом случае отдельно". Она подчеркнула, что правительство позитивно относится к инициативе парламента.

Инициативу Национального совета предстоит обсудить Совету кантонов - малой палате парламента.

Доклад швейцарской разведки

В опубликованном в конце июня докладе Службы разведки Конфедерации "Безопасность Швейцарии - 2023" утверждалось, что для страны опасность шпионажа "по-прежнему исходит от государственных структур, в частности служб разведки России и Китая". В швейцарской спецслужбе считают "весьма вероятным", что примерно из 220 работников российских дипломатических представительств в Швейцарии "как минимум треть работает также на российские службы разведки". Авторы доклада также утверждают, что "в масштабах Европы Швейцария входит в число государств, где размещено больше всего членов российских разведывательных служб под дипломатическим прикрытием".

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин назвал полной нелепостью эти утверждения. В интервью газете Le Temps он напомнил, что разведка Швейцарии не в первый раз пугает сограждан шпионской угрозой со стороны России.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции ЕС против России, объявленные в связи со спецоперацией на Украине. Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.