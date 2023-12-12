На северо-западе Пакистана погибли не менее 25 военнослужащих

Ответственность за нападение взяла на себя группировка, связанная с пакистанской ячейкой запрещенного в РФ "Талибана"

ИСЛАМАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 военнослужащих погибли в результате нападения террористов и в ходе контртеррористических операций в граничащей с Афганистаном пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Силы безопасности ликвидировали 27 экстремистов, сообщает Межведомственная служба по связям с общественностью (ISPR) Министерства обороны Пакистана.

По ее данным, рано утром шесть экстремистов атаковали блокпост сил безопасности в районе Дарабан. При нападении автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник, врезался в здание школы, где находились военнослужащие. Взрыв привел к обрушению здания и гибели 23 солдат. Шесть участвовавших в нападении боевиков были ликвидированы.

Еще 21 террорист был нейтрализован в ходе двух операций сил безопасности в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции. В боях с экстремистами там погибли двое военнослужащих.

Ответственность за нападение на солдат в районе Дарабан взяла на себя группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", связанная с запрещенной организацией "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан").

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана. который отказывается от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибан" против войск США.

В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП о прекращении террористических вылазок зашли в тупик и были прерваны. По данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда в Афганистане захватили власть талибы, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество терактов с участием террористов-смертников увеличилось на 500%, до 141.