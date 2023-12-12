Орбан предложит на саммите ЕС не начинать переговоры о членстве Украины

Вместо этого премьер предложит установить с ней отношения стратегического партнерства, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер Венгрии Виктор Орбан предложит на саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря не начинать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, а вместо этого установить с ней отношения стратегического партнерства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

Он рассказал, что премьер написал письмо одному из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателю Демократического союза венгров Украины Ласло Зубаничу, который ранее в открытом обращении к Орбану призвал его поддержать переговоры с Киевом о присоединении к ЕС. По словам Хаваши, глава правительства пояснил, что начало таких переговоров сейчас несвоевременно, поскольку Еврокомиссия не смогла должным образом подготовить их к предстоящему заседанию Европейского совета. "Поэтому мы предложим, чтобы вместо юридически сложного членства Европейский союз стремился установить с Украиной стратегическое партнерство", - процитировало агентство MTI письмо Орбана, предоставленное пресс-секретарем премьера.

Как сообщил Хаваши, в своем ответном послании глава правительства заявил также, что Венгрия сделает все от нее зависящее для защиты прав этнических венгров в Закарпатье. "Могу заверить вас, что мы продолжим работать над тем, чтобы венгерская община на Украине могла жить в мирной, стабильной и развивающейся стране", - написал Орбан председателю Демократического союза венгров Украины.