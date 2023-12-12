Молдавия поделится с Украиной опытом организации выборов за рубежом

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились повышать потенциал избирательных органов

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавия поделится опытом организации выборов на избирательных участках за рубежом со своими коллегами из Украины. Для этого с ознакомительным визитом в Кишиневе находится делегация ЦИК Украины во главе с ее председателем Олегом Диденко.

"Цель визита - изучение и обобщение опыта организации и проведения выборов для граждан, имеющих право голоса за рубежом, а также вызовов, с которыми столкнулась Молдавия в этом процессе", - информирует пресс-служба молдавского Центризбиркома.

12 декабря стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором договорились повышать потенциал избирательных органов, внедрять инновационные технологии в избирательной сфере, совершенствовать избирательное законодательство, сотрудничать в организации выборов за рубежом.

По данным статистики, за границей находятся около 1 млн граждан Молдавии. В основном они сосредоточены в таких странах, как Россия, Италия и Израиль. Распределение избирательных участков по странам вызывает здесь много споров, так как выбор молдавских избирателей зачастую основывается на геополитических предпочтениях. Так, оппоненты проевропейской Партии действия и солидарности считают, что открытие большего числа участков в западных странах помогло ей одержать победу на выборах в 2021 году.