Байден не примет ультимативные требования Конгресса по границе и помощи Киеву

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что считает необходимым "проработать вопросы, касающиеся пограничной политики и ресурсов"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден настроен на достижение с республиканцами договоренностей, предусматривающих выделение средств на помощь Украине при принятии дополнительных мер по охране границы США с Мексикой, но не приемлет ультимативные требования законодателей. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден говорил, что он готов к переговорам для достижения двухпартийной договоренности по юго-западной границе и выступал в их поддержку. Но президент Байден также говорил, что его администрация не готова просто принять ультимативные требования, пока помощь Украине удерживается в заложниках", - сказал он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

Салливан отметил, что считает необходимым "проработать вопросы, касающиеся пограничной политики и ресурсов". "И президент готов к этому. Но в итоге США не могут оставить Украину", - полагает он.

Помощник американского лидера добавил, что выделение дальнейшей помощи Киеву поддерживает "значительное двухпартийное большинство в Палате представителей и Сенате" Конгресса.

Запрос властей США

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.