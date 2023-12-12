В Нидерландах повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего

Как отметили в Управлении национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности, в стране существует реальный шанс атаки

ГААГА, 12 декабря. /ТАСС/. Нидерланды повысили уровень террористической угрозы до четвертого, являющегося предпоследним. Это означает, что в стране существует реальный шанс атаки, сообщило Управление национального координатора по борьбе с терроризмом и безопасности.

Ранее в стране действовал третий уровень террористической угрозы, означающий, что атаки в стране возможны, однако конкретных указаний на то, что они организуются, нет. Четвертый уровень террористической опасности подразумевает, что риск атак выше и что Нидерланды могут являться целью террористов. Последний раз четвертый уровень террористической угрозы в стране действовал четыре года.

Как отметил национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасностью Питер-Яп Алберсберг, решение повысить уровень связано не с каким-то определенным событием, а общим развитием ситуации. В особенности возросла угроза атак со стороны радикальных исламистов на фоне войны между Израилем и движением ХАМАС, осквернением Корана в ряде стран Европы и призывам к атакам со стороны террористических группировок, таких как "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).