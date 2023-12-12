В США отсидевший по ошибке 27 лет заключенный требует от властей $50 млн

В 1995 году его осудили за жестокое убийство сотрудника нью-йоркского метро на основании ложных показаний, передает AP

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Американец Томас Малик, проведший 27 лет в тюрьме по ошибке, требует от властей Нью-Йорка компенсации в размере $50 млн, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его сведениям, Малик был осужден за жестокое убийство сотрудника нью-йоркского метро в 1995 году, однако в прошлом году было установлено, что Малик и еще двое приговоренных к тюремному заключению человек были осуждены на основании ложных показаний.

Теперь 46-летний мужчина требует компенсации за причинение ему морального вреда.

"Малик требует компенсации за должностные преступления, из-за которых ему пришлось провести порядка 27 лет в тюрьме, а также за те моральные и физические травмы, которые он получил, находясь под стражей", - приводит агентство заявление адвокатов Малика.

Еще двое осужденных по ошибке по этому делу - Винсент Эллербе и Джеймс Айронс - также добиваются компенсации от властей, однако сумма, которую они требуют, не разглашается.