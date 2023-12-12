Во Франции задержали россиянина по делу о краже денег хакерской группой Hive

Задержанному около 40 лет и он постоянно проживает на Кипре, передает Agence France-Presse

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала в Париже гражданина РФ по делу об использовании на территории республики программы-вымогателя хакерской группировки Hive. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Мужчину задержали 5 декабря. Уточняется, что задержанному около 40 лет и он постоянно проживает на Кипре. В ходе обыска в его кипрской квартире, проведенного в рамках совместной операции с Европолом и Евроюстом, были конфискованы криптовалюты общей стоимостью 570 тыс. евро, что соответствовало искомой сумме.

По данным следствия, только во Франции от действий злоумышленников, использовавших данное ПО, пострадали около 60 организаций - как частных, так и государственных, включая школы. Известно, что на территории республики действовали два пока не задержанных преступника, аффилированных с Hive. Специалисты Отдела по борьбе с киберпреступностью (Ofac) национальной полиции отследили финансовые потоки от жертв до кошельков, использовавшихся "теневым банкиром", который работал с французским "филиалом" группировки.

Всего же в мире ущерб от Hive зафиксировали в 80 странах, где с 1,5 тыс. организаций мошенники смогли собрать более $100 млн. Деятельность преступной группы была пресечена совместными усилиями сотрудников ФБР США, а также полиции Германии, Нидерландов и Европола в январе 2023 года.

Задержание без уведомления

В посольстве РФ в Париже сообщили корреспонденту ТАСС, что французские власти не уведомляли о задержании российского гражданина на территории республики. Дипломаты узнали о его задержании из материалов СМИ. "Запросили в МИД Франции всю необходимую информацию. Ожидаем ответа", - заявили в посольстве.

В российской дипмиссии уточнили, что "в последнее время это уже не первый случай, когда французы уклоняются от официального информирования консульских учреждений о задержании" россиян. В связи с этим дипломаты уже "предпринимали демарши перед французскими властями с требованием выполнения соответствующих обязательств по международным и двусторонним соглашениям о взаимодействии в правовой сфере".