Италия заявила, что не готова пересматривать многолетний бюджет ЕС только в пользу Украины

При этом, по словам премьер-министра Италии Джорджи Мелони, Рим считает важным продолжение поддержки Киева

РИМ, 12 декабря. /ТАСС/. Италия считает важным продолжение поддержки Украины, но не согласна пересматривать многолетний бюджет ЕС только с целью изыскания ресурсов для Киева. Об этом заявила, выступая в парламенте в преддверии последнего в году саммита ЕС, премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она указала, что Украина будет в центре дискуссии о пересмотре многолетнего бюджета. "Мы работаем над тем, чтобы были найдены ресурсы для всех главных сфер, не обсуждая никакой пункт по отдельности. Пересматривать многолетний бюджет только с целью изыскания ресурсов для Украины, не учитывая потребностей наших обществ в условиях последствий конфликта, не пойдет на пользу самой Украине, потому что приведет к отстранению европейского общественного мнения, в котором и так отражена усталость от конфликта", - сказала Мелони.

По ее словам, Рим выступает за сбалансированное решение. При этом приоритетом для страны, помимо финансовой поддержки Киеву, нацеленной на восстановление Украины, является выделение больших ресурсов на преодоление миграционной проблемы, а также укрепление европейской промышленности через применение технологий.

Мелони выразила мнение, что "Украина уже выиграла", а в качестве причин тому она среди прочего назвала помощь народов Европы и лидеров западных стран. Она полагает, что необходимо противостоять РФ в связи с тем, что "безопасность Украины - это безопасность Европы, а демократию защищают в Киеве". Украина останется в приоритете для повестки дня Группы семи, где Италия начинает председательство в следующем году, добавила она.

По ее мнению, достижению "справедливого мира для Украины" способствует поддержка Киева и введение санкций в отношении РФ.