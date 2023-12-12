Экс-премьер Чехии предложил обсудить "запугивание ядерной войной" начальником генштаба ВС

Андрей Бабиш также выступил за обсуждение с коллегами поставок республикой оружия Украине

ПРАГА, 12 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Чехии и лидер крупнейшего оппозиционного политического движения республики АНО (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш предложил обсудить в парламенте утверждение начальника Генерального штаба национальных ВС Карела Ржехки об угрозе войны западных стран с РФ. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

Бабиш, согласно порталу, предложил включить в повестку дня заседания Палаты депутатов (нижней палаты парламента) вопрос о "запугивании ядерной войной со стороны начальника генерального штаба чешской армии Карела Ржехки". Экс-премьер, являющийся депутатом нижней палаты, высказался также за обсуждение с коллегами поставок республикой оружия Украине.

Ржехка, выступая в понедельник на конференции под названием "Готовы ли к бою?", заявил, что "война с Россией не является непредставимой", но "в данный момент она неправдоподобна". По мнению главы чешского Генштаба, избежать конфликта возможно при помощи устрашения. Он призвал к поддержке Украины.

Между тем предложение Бабиша не нашло поддержку парламентского большинства. За его принятие проголосовали 74 из 162 присутствующих на заседании депутатов.

Поставки газа из РФ

Бабиш, как отметил портал, предложил также включить в программу заседания нижней палаты вопрос о растущих поставках газа из РФ в Чехию. Этот пункт может быть назван, как сказал он, "наибольшие поставки российского газа в республику".

27 ноября портал kurzy.cz со ссылкой на Gas Connect Austria, одну из крупнейших в Центральной Европе газораспределительных компаний, сообщил, что сейчас Чехия импортирует более половины необходимого стране природного газа из России.

С января по октябрь республика закупила 57 тыс. тонн трубопроводного газа российского происхождения за $44,1 млн. Крупнейшие его поставки были осуществлены в сентябре - 13 тыс. тонн. Между тем основным поставщиком этого вида энергосырья в республику является Норвегия. У скандинавской страны за этот период было закуплено 3,3 млн тонн газа за $2,7 млрд.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал 25 ноября в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что республика накопила запасы газа на предстоящую зиму и газ из РФ ей не нужен. Комментируя все равно продолжающиеся поставки российского газа, Сикела заявил, что "возникшая ситуация ничего не меняет", и Чехия "окончательно избавилась от зависимости".