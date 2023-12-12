В США заявили, что денег на поддержку Украины хватит "на пару недель"

Впоследствии Вашингтону понадобится дополнительное финансирование, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут выделить Украине еще два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства на это будут исчерпаны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы будем делать все, что можем, чтобы продолжать помогать Украине, если у нас закончатся средства, но мы сможем сделать не так много. Нам необходимо дополнительное финансирование. У нас осталось несколько недель. Думаю, вы увидите, что мы объявим о военной помощи в ближайшие дни и, возможно, в ближайшие пару недель до конца года. Но потом все. В горшочке ничего не останется, если мы не получим дополнительного финансирования для Украины", - сказал он телеканалу CNN.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.