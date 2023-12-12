В Южной Корее заявили, что отреагируют на действия КНДР "сдержанно, но строго"

Сеул будет "управлять ситуацией", чтобы напряженность "не привела к провокациям", заявил министр объединения Ким Ён Хо

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Республика Корея будет реагировать на действия КНДР "строго, но сдержанно", чтобы рост напряженности не привел к "провокациям" со стороны Пхеньяна. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо на встрече с иностранными журналистами.

"Наше правительство будет строго реагировать на эскалацию напряженности. В то же время мы будем управлять ситуацией, используя чрезвычайно сдержанный подход, чтобы напряженность не привела к провокациям", - сказал министр. 22 ноября Республика Корея объявила о частичном приостановлении соглашения о снижении напряженности в военной сфере в ответ на запуск разведывательного спутника КНДР. В Пхеньяне в свою очередь заявили о полном отказе от договоренностей.

Помимо этого, Ким Ён Хо сказал, что Сеул "привлечет Пхеньян к ответственности" за несанкционированное использование принадлежащих южнокорейской стороне объектов на территории закрытого в 2016 году Кэсонского промышленного комплекса в КНДР. Ким Ён Хо напомнил, что правительство подало иск в связи с разрушением совместного офиса связи. "Похожим образом мы точно оценим ситуацию и будем добиваться того, чтобы Северная Корея понесла ответственность", - сказал министр. Иск на компенсацию ущерба $35 млн был подан в южнокорейский суд.

8 декабря официальный представитель Министерства объединения рассказал, что КНДР использует оборудование южнокорейских фирм без разрешения. По данным Сеула, речь идет о примерно 30 объектах. В мае использовалось около 10.

Министр также обозначил позицию относительно предоставления прямого доступа для рядовых жителей Южной Кореи к материалам СМИ КНДР. "[Решение о том, стоит ли] разрешать прямой доступ требует более тщательного рассмотрения", - ответил он на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

При предшественнике Ким Ён Хо Министерство объединения заявляло о намерении отменить в будущем ограничения на доступ к телевидению, газетами и другим медиаресурсам КНДР. Южная Корея и КНДР запрещают своим гражданам пересекать общую границу, обмениваться телефонными звонками, электронной почтой и письмами, а также блокируют доступ к веб-сайтам и телеканалам друг друга.