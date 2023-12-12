На Украине согласовали назначение главы подконтрольной украинским войскам части ДНР

Этот пост занял Вадим Филашкин

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кабмин Украины согласовал назначение заместителя главы подконтрольной украинским войскам части ДНР Вадима Филашкина новым руководителем украинской "администрации" этой части региона. Об этом сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение: Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации (Украина не признала результаты референдума и вхождение ДНР в состав РФ - прим. ТАСС)", - написал Мельничук в своем телеграм-канале.

Назначенная Киевом "администрация" была без руководителя с начала сентября, когда был освобожден от должности Павел Кириленко. Исполняющим обязанности тогда стал его первый заместитель Игорь Мороз.

Филашкин родился в 1975 году в Николаевской области. Он с 2019 года занимал пост заместителя главы назначенной Киевом администрации на тот момент Донецкой области, а в 2015-1016 гг. был замначальника главного управления Нацполиции в подконтрольной украинским войскам части региона. Ранее работал на руководящих должностях в управлениях полиции различных областей Украины.

Также, по данным Мельничука, правительство Украины 12 декабря согласовало назначение Александра Коваля главой Ровненской областной госадминистрации. Ранее он возглавлял Ровненскую районную администрацию.