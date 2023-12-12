В США заявили, что Зеленский на встрече с членами Конгресса не рассказал ничего нового

Республиканец Эрик Шмитт также отметил, что президент США Джо Байден до сих пор не ответил на вопросы американских законодателей насчет охраны собственной границы

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового. Об этом заявил сенатор Конгресса США Эрик Шмитт (республиканец от штата Миссури).

"Все то же старье, ничего нового", - приводит слова сенатора газета The New York Times.

Помимо этого Шмитт отметил то, что президент США Джо Байден до сих пор не ответил на вопросы американских законодателей насчет охраны собственной границы. "Мы вновь заслушиваем президента Украины, однако все еще не услышали ничего от нашего президента о нашей границе", - указал сенатор.

Власти США сообщили, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса. Ранее Зеленский отказался выступать перед сенаторами по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения дополнительных средств на помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.