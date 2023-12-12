СМИ: республиканцы сомневаются, что в Сенате договорятся в этом году о помощи Киеву

Законодатели ранее сообщили, что "не приблизились к достижению договоренностей" относительно дополнительных мер безопасности на границе США и Мексики, пишет газета The Hill

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США выражают все больше сомнений в том, что до конца текущего года будет достигнута договоренность, предусматривающая выделение средств на помощь Украине. Об этом сообщила газета The Hill.

Как отмечается в публикации, в понедельник законодатели сообщили, что "не приблизились к достижению договоренностей" относительно дополнительных мер безопасности на границе США и Мексики. Республиканцы считают, что они необходимы для пресечения нелегальной миграции в США, и отказываются одобрять дополнительную помощь Киеву без выделения средств на данные меры. Верхняя палата Конгресса США 15 декабря должна уйти на рождественские каникулы.

Как констатирует издание, сенатор Джеймс Лэнкфорд (республиканец, от штата Оклахома), который участвует в консультациях по данному вопросу, выразил уверенность в том, что договоренность не будет достигнута до конца текущего года. Сенатор Джон Тьюн (республиканец, от штата Южная Дакота) полагает, что консультации сейчас "в тупике".

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР на прошлой неделе не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.