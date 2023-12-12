В Раде назвали возраст мобилизованных проблемой для ВСУ

Мужчины 45-50 лет и старше недостаточно выносливы физически или часто болеют, заявила член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Возраст мобилизованных является проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку мужчины 45-50 лет и старше недостаточно выносливы физически или часто имеют болезни. Об этом заявила депутат Верховной рады, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Соломия Бобровская.

"Отдельный вызов - возраст. Никогда мужчины 50+ или даже 45+ не покажут физическую результативность, как мужчины 30-35+. И конечно, качество - командирам нереально тяжело приводить в сознание или командовать бойцами, у которых есть зависимости, или которые вообще пришли с болезнями, которые не допускаются к службе", - сказала она в интервью украинскому изданию "Телеграф".

Бобровская добавила, что комплектация армии проводится по принципу количества, а не качества. Также она признала трудности с вручением повесток, поскольку в городах люди часто проживают не по месту своей регистрации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста.

В сентябре на Украине расширили перечень годных к мобилизации и сократили список медицинских противопоказаний, а в октябре Минобразования направило во все вузы разъяснение, согласно которому студенты могут быть мобилизованы во время академического отпуска. Кроме того, в стране приняли закон, обязывающий встать на учет всех женщин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих специальность врача, стоматолога, акушера, медсестры, фармацевта и провизора. 24 ноября украинский президент анонсировал новый комплексный план проведения мобилизационных мероприятий. В свою очередь Рада рассмотрит серию законопроектов по вопросам мобилизации и демобилизации, в том числе относительно порядка предоставления отсрочек студентам и лицам, ухаживающим за инвалидами, а также сроков службы мобилизованных.