Спецслужба Грузии сообщила об освобождении задержанного властями Южной Осетии гражданина

Этот вопрос поднимали на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье и встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты

ТБИЛИСИ, 12 декабря. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об освобождении ранее задержанного югоосетинскими властями гражданина страны.

"Незаконно задержанный Георгий Дарчиашвили свободен и находится на подконтрольной центральным властям территории", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для освобождения гражданина были задействованы "все инструменты", которыми располагают грузинские власти, в том числе горячая линия, которой оперирует миссия наблюдателей Евросоюза. Также вопрос был поднят на Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье и встрече в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).