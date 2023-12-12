Армия Израиля обнаружила в секторе Газа тела двух заложников, похищенных 7 октября

По данным армейской пресс-службы, тела прошли процедуру опознания при участии судмедэкспертов

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Израильские военные обнаружили в ходе операции в секторе Газа тела двух заложников, похищенных во время нападения на Израиль палестинских радикалов 7 октября. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время операции в Газе тела заложников Эден Закарии и прапорщика Зива Дадо были обнаружены спецподразделениями Армии обороны Израиля и возвращены в Израиль", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тела прошли процедуру опознания при участии судмедэкспертов, военных раввинов и сотрудников полиции. Представители армии и полиции уведомили семьи погибших о случившемся.

По информации военных, 27-летняя Закария входила в число заложников, захваченных 7 октября во время музыкального фестиваля, проводившегося рядом с кибуцем Реим у границы с сектором Газа. 36-летний Дадо служил в логистическом подразделении армейской бригады "Голани", он был также захвачен в заложники 7 октября. Будучи в плену, Дадо погиб, он до сих пор числился в списках как погибший военнослужащий, остающийся в плену.

В армии добавили, что в ходе операций, позволивших обнаружить тела двух заложников, погибли двое израильских военных, несколько получили ранения. Как отметили в пресс-службе, один из погибших - Галь Меир Айзенкот, сын бывшего начальника Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкота, ныне входящего в узкий кабинет военного времени в статусе министра без портфеля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.