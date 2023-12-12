Во Франции подали жалобу на главу МВД после публикаций о коррупции

По словам лидера парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильды Пано, "эти факты, если они правдивы, представляют собой серьезное посягательство на демократию"

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано подала жалобу в прокуратуру на главу МВД Жеральда Дарманена после публикаций о якобы имевших место попытках действий коррупционного характера со стороны сотрудников его министерства с целью добиться принятия законопроекта о нелегальной миграции. Об этом она сообщила в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы обращаемся в прокуратуру в связи с фактами, которые могут быть приравнены к коррупции в отношении депутатов министром Жеральдом Дарманеном. Покупка голосов, чтобы предотвратить отклонение его иммиграционного закона, за счет жандармерии, мобильных бригад жандармерии? Эти факты, если они правдивы, представляют собой серьезное посягательство на демократию!" - написала она.

Парламентарий в своей жалобе ссылается на публикацию газеты Libération, в которой утверждается, что перед тем, как отвергнутый в конечном счете законопроект должен был быть вынесен на рассмотрение Национального собрания (нижней палаты парламента), подчиненные министра обзванивали в индивидуальном порядке депутатов правой партии "Республиканцы", предлагали им назначить личные встречи, а также "предлагали им бригады жандармерии" - в этом случае имеется в виду отправка дополнительных подразделений сотрудников правоохранительных органов в их избирательные округа.

Потрясение в правительстве

11 декабря законопроект кабмина об ужесточении миграционных правил был отклонен депутатами Нацсобрания. Против документа проголосовали 270 парламентариев. После этого Дарманен подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу.

Документ может быть снова отправлен в Сенат (верхнюю палату парламента) для рассмотрения во втором чтении. Кроме того, правительство может созвать смешанную комиссию, в которую войдут семь сенаторов и семь депутатов, в задачу которых будет входить согласование окончательного варианта текста законопроекта.

На фоне призывов со стороны оппозиции к отставке главы МВД и премьер-министра, ранее 20 раз проводившей законы в обход голосования в Нацсобрании, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с рядом министров и представителей правящей коалиции выход из политического кризиса в Елисейском дворце в среду вечером.