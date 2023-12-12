Сенатор США считает, что демократы используют Зеленского для межпартийной борьбы

По словам Линдси Грэма, отсутствие договоренности о выделении средств на оказание военной помощи Украине связано в первую очередь с вопросом обеспечения контроля над южной границей США

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) считает, что представители Демократической партии в Конгрессе США используют президента Украины Владимира Зеленского для межпартийной борьбы. Его слова приводит газета The Hill.

По словам Грэма, отсутствие договоренности о выделении средств на оказание военной помощи Киеву связано в первую очередь с вопросом обеспечения контроля над южной границей США, на котором настаивают республиканцы. "Я сказал ему, что вы сделали все, что от вас требовалось, это не ваша проблема. Не вы создали эту проблему", - сказал Грэм по итогам встречи с Зеленским.

"На протяжении трех лет они принимали решения, которые привели к катастрофе на границе. Они должны пересмотреть свои решения", - приводит The Hill слова Грэма, подвергшего критике администрацию президента США Джо Байдена и его однопартийцев-демократов в Конгрессе. По словам сенатора, демократы "неподобающим образом используют президента Зеленского".

Президент Украины находится в Вашингтоне с визитом. В его рамках он посетил ранее Конгресс США для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Позднее Зеленский будет принят в Белом доме Байденом.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. В первую очередь это касается оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Республиканец Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.