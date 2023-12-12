В Раде считают, что глава МО Украины должен предложить уволить Залужного

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая отметила, что Рустему Умерову не нужно было фотографироваться с главнокомандующим ВСУ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Совместная фотография главнокомандующего ВС Украины (ВСУ) Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова вызвала критику в Верховной раде. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что вместо фото министр должен отправить на имя главы государства Владимира Зеленского представление об увольнении главкома.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили о встрече Залужного и Умерова с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. Соответствующее сообщение в Telegram-канале ведомства сопровождалось совместным фото военных и министра.

"Не надо фоточек, что все ок. Выглядит, как попытка министра выдать желаемое за действительное, - написала она в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Рустем Умеров, достаточно вашего представления на имя президента об увольнении главнокомандующего ВС Украины. Вы же знаете, что видения 2024 года, плана [ведения боевых действий] так и нет".

4 декабря издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в офисе украинского президента сообщило, что часть команды Зеленского, несмотря на противоречия с Залужным, выступает против отставки главкома, так как опасается, что это лишь добавит ему политического веса.

Конфликт на фоне возможных выборов

В последнее время в украинских СМИ все чаще звучат предположения, что Залужный мог бы стать конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов. Это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, которые неоднократно опровергали в офисе Зеленского. Однако многие аналитики и источники украинских и зарубежных изданий полагают, что разногласия между военным и политическим руководством все же существуют. 4 декабря "Украинская правда" сообщала, что Зеленский обсуждает военные вопросы с рядом генералов в обход главнокомандующего. По словам собеседника издания, в офисе президента Украины генералов делят на "хороших", лидером которых является Сырский, и близких к Залужному - "плохих". Издание "Страна" ранее писало со ссылкой на свои источники, что офис Зеленского готов провести выборы главы государства только после отказа Залужного от участия в президентской гонке.

Серьезный резонанс вызвала статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте. В администрации Зеленского выразили недовольство в связи с выходом этих материалов, а президент заявил, что не согласен с мнением главкома. Как отметил экс-премьер Украины Николай Азаров, сам факт публикации этих материалов без разрешения администрации президента и согласования тезисов является нонсенсом с точки зрения нормального функционирования государственного аппарата и говорит о том, что Залужный считает себя самостоятельной политической фигурой.

В то же время, как показывают опросы общественного мнения, опасения администрации Зеленского имеют под собой почву. По данным исследования социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев главкому превышает аналогичный показатель президента. По данным исследования, Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных, в то время как Зеленскому - 39%. При этом в случае проведения президентских выборов ни один из них не смог бы победить в первом туре - Зеленский получил бы 47,4% голосов, а Залужный - 30,7%, однако во втором туре голоса разделись бы почти поровну - 42% у Зеленского и 40% у Залужного.