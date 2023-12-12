В Минобороны Украины заявили, что не планируют перестановки в командовании ВСУ

При этом, как отметил глава ведомства Рустем Умеров, были переходные вопросы с некоторыми командующими

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кадровые перестановки в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время не планируются. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны страны Рустем Умеров.

"Актуальных вопросов таких не стоит. Были переходные [вопросы] с некоторыми командующими. Я всегда спрашивал у Валерия Федоровича (Залужного - прим. ТАСС), если эти переходные вопросы относительно некоторых людей были, какие рекомендации, кого мы можем [назначить]. <...> Если они будут, я выйду с этим вопросом и расскажу", - сказал он на видео, опубликованном агентством РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможности отставок главкома ВСУ Валерия Залужного или командующего Объединенными силами Сергея Наева.

Ранее в Минобороны Украины сообщили о встрече Залужного и Умерова с командующим Сухопутными войсками Александром Сырским. Соответствующее сообщение в Telegram-канале ведомства сопровождено совместным фото военных и министра. Это вызвало критику со стороны зампредседателя комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, которая выразила мнение, что вместо фото министр должен отправить на имя главы государства представление об увольнении Залужного.

Конфликт на фоне возможных выборов

В последнее время в украинских СМИ все чаще звучат предположения, что Залужный мог бы стать конкурентом президента Украины Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов. Это породило слухи о его конфликте с главой государства и возможной замене на посту главкома ВСУ, которые неоднократно опровергали в офисе президента. Серьезный резонанс вызвала статья и интервью главкома в британском журнале The Economist, где он рассуждал о тупике в украинском конфликте.

По данным исследования социологической группы "Рейтинг", уровень доверия украинцев главкому превышает аналогичный показатель президента. По данным исследования, Залужному "целиком доверяют" 63% опрошенных, в то время как Зеленскому - 39%. При этом в случае проведения президентских выборов ни один из них не смог бы победить в первом туре - Зеленский получил бы 47,4% голосов, а Залужный - 30,7%, однако во втором туре голоса разделись бы почти поровну - 42% у Зеленского и 40% у Залужного.