Байден считает, что Нетаньяху следует укрепить и изменить правительство Израиля

Члены израильского кабмина "не хотят двугосударственного решения", заявил президент США

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху следует изменить и укрепить правительство для долгосрочного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. С таким заявлением глава американской администрации выступил на предвыборном мероприятии в Вашингтоне, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

"Это наиболее консервативно настроенное правительство в истории Израиля", - заявил Байден, отметив, что его члены "не хотят двугосударственного решения". Как заявил президент, Израиль начинает терять поддержку в мире.

Нетаньяху, по словам Байдена, "следует укрепить и изменить" правительство для поиска долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта. Как отметил глава американской администрации, израильскому премьеру "предстоит сделать непростой выбор".

Ранее Нетаньяху заявил, что власти Израиля добились от партнеров в США полной поддержки по вопросу проведения наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство по этой теме. При этом он признал, что стороны не достигли согласия по поводу будущего сектора Газа по окончании боевых действий, но выразил надежду, что и по этому вопросу Израилю удастся добиться одобрения США.