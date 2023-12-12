Украинский суд обязал полицию расследовать избиение в СИЗО депутата Рады

В Печерском суде Киева предписали администрации СИЗО перевести Александра Дубинского в одиночную камеру для обеспечения его безопасности

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) обязал Нацполицию начать расследование по факту избиения в киевском СИЗО депутата Верховной рады Александра Дубинского. Об этом говорится в Telegram-канале депутата, права на публикацию в котором он передал своим адвокатам.

"ВАКС принял решение обязать полицию Шевченковского района начать досудебное расследование по факту избиения народного депутата Дубинского в киевском СИЗО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в другом сообщении приводится текст постановления Печерского суда Киева, которое предписывает администрации СИЗО перевести Дубинского в одиночную камеру для обеспечения его безопасности.

На прошлой неделе адвокаты политика, который находится в следственном изоляторе, заявили, что он был избит неизвестными. Позже полиция провела проверку и сообщила, что не нашла подтверждений этой информации. В телеграм-канале Дубинского в ответ на это заявили, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, так как депутата не разрешили вывезти из СИЗО.

Уголовные дела против Дубинского

13 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.