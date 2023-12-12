NYT: спикер Палаты представителей старался не фотографироваться с Зеленским

Майк Джонсон также избегал того, чтобы быть замеченным вместе с президентом Украины, отметила газета

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон избегал того, чтобы быть замеченным вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также быть запечатленным на одной фотографии с ним во время его визита в американский законодательный орган. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как свидетельствует ее корреспондент, присутствующий в Конгрессе, Зеленский провел встречи со всеми лидерами законодательного органа, включая лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, при этом Джонсон единственный ограничился официальной фотографией с Зеленским с закрытой встречи и избегал совместных фотографий за ее пределами, равно как и не показывался рядом с президентом Украины.

Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре также старался не показываться на публике рядом с Зеленским, который в рамках визита в Вашингтон посетил американский парламент. Тогда Маккарти также отказал украинскому лидеру в выступлении перед всем Конгрессом, объяснив это отсутствием у законодателей свободного времени.