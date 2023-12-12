Гагаузия отказалась от диалога с парламентом Молдавии

Власти Гагаузской автономии также приостановили работу в совместной межпарламентской контактной группе

КИШИНЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Гагаузской автономии Молдавии заявили об отсутствии диалога с Кишиневом и приостановили работу в совместной межпарламентской контактной группе, которая была сформирована в 2016 году после обвинений в ущемлении прав региона. Соответствующее решение было принято депутатами Народного собрания (парламентом) автономии.

"Депутаты большинством голосов приняли решение о приостановлении своей работы на данной политической платформе", - информирует пресс-служба законодательного органа Гагаузии. Ее сопредседатель Сергей Чимпоеш заявил на заседании о "полном отсутствии диалога" и "утрате доверия" к парламенту Молдавии, который контролируют депутаты проевропейской Партии действия и солидарности.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года вылилось в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон об особом правовом статусе Гагаузской автономии. Однако затем в Молдавии было принято очень много законодательных актов, которые входили в противоречие с базовым документом и ущемляли права гагаузов.

Вышеупомянутой межпарламентской комиссией так и не удалось решить ни один из спорных вопросов. Между тем отношения между Кишиневом и Комратом вновь обострились в весной этого года после победы на выборах башкана (главы) автономии кандидата оппозиции Евгении Гуцул. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Гуцул пользуется поддержкой преступных групп, и отказалась включать ее в состав молдавского правительства, что стало нарушением закона.