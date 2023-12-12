В Приднестровье сообщили, что Санду проигнорировала обращения с призывом к диалогу

Председатель Верховного совета непризнанной республики Александр Коршунов подчеркнул, что диалог между берегами Днестра сейчас поддерживается на уровне рабочих групп

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду оставила без ответа обращения президента Приднестровья Вадима Красносельского, Кишинев всячески избегает диалога по урегулированию конфликта. Об этом заявил председатель Верховного совета (парламент) непризнанной республики Александр Коршунов.

"С сожалением констатирую, что сегодня власти Республики Молдова уклоняются от диалога с Приднестровьем. Многократные обращения нашего президента Вадима Николаевича Красносельского в адрес президента Молдавии Майи Санду остались без ответа. Обращения и заявления Верховного совета Приднестровья в адрес молдавских коллег также проигнорированы", - сказал он на 4-й международной конференции "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ" в Москве.

Коршунов рассказал корреспонденту ТАСС, что диалог между берегами Днестра сейчас поддерживается на уровне рабочих групп. Однако такой уровень диалога не соответствует подписанным договоренностям. "Если должностные лица Республики Молдова все-таки начнут выполнять те договоренности, которые подписаны на официальном уровне, а их более 200, то, я думаю, что это снизит эскалацию конфликта", - отметил он.

По словам Коршунова, переговоры по приднестровской проблематике в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) находятся в глубокой стагнации. "Все призывы Приднестровья к возобновлению официальных заседаний блокируются молдавской стороной", - добавил он. Переговоры в этом формате не проводятся уже несколько лет, последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной.

Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания Санду президентом Молдавии в 2020 году. Она сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Лидер Приднестровья призывал возобновить диалог по урегулированию отношений, а также переговоры в формате "пять плюс два". Однако, как отмечали в МИД Приднестровья, Кишинев блокирует процесс переговоров по урегулированию конфликта.